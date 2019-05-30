التحالف يطلق أكبر عملية عسكرية في الضالع

المصدر: حضرموت - وام

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة «سقيا ماء» المقدمة من «مؤسسة سقيا الإمارات»، وتستهدف توزيع عبوات المياه على أهالي عدة مناطق نائية وريفية بمحافظة حضرموت والذين يعانون من الجفاف وصعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة، وذلك من خلال ناقلات مخصصة لهذا الغرض تقطع مسافات طويلة مروراً بطرق وعرة وجبلية من أجل الوصول للمستفيدين.

وقال حميد راشد الشامسي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، في هذا الصدد إن حملة «سقيا ماء» تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفذها دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر ضمن المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تتوافق وأهداف عام التسامح.

وأوضح الشامسي أن الحملة تستهدف توفير الماء الصالح للشرب والإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية والتخفيف من معاناتها، ونوه في هذا الصدد إلى توزيع 20 ألف عبوة مياه على أهالي عدة مناطق نائية وريفية بمحافظة شبوة ليصل إجمالي ما سيتم توزيعه 40 ألف عبوة بالمحافظتين.

من جهتهم عبّر المستفيدون من الحملة عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدة وفي ظل معاناتهم بسبب قلة الأمطار والجفاف.