باريس وبغداد تبحثان صفقة بشأن «دواعش فرنسا»

المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

كشفت مصادر حكومية مطلعة في بغداد، أمس، عن اتصالات مكثفة بين باريس وبغداد، بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فرنسيين، كانت محكمة عراقية أصدرت حكماً بإعدامهم بتهمة الانتماء إلى «داعش»، فيما صدر حكم سابع أمس.

وقالت المصادر، إن «باريس تفاوض بغداد لإيجاد حل يمنع إعدام المواطنين الفرنسيين، كما تبحث إمكانية الإفراج عن 12 آخرين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية وتم نقلهم إلى العراق». وبينت، أن «الاتصالات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار صفقة شاملة ستبرم بين الحكومتين الفرنسية والعراقية، إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى اللحظة».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق.

أصدرت محكمة في بغداد أمس حكماً بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. والمدان هو ياسين صقم (29 عاماً) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر المتطرفين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية يناير الماضي.

وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على التونسي محمد بريري (24 عاماً) الذي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير الماضي، من ضمن 12 متشدداً فرنسياً، وتبين خلال محاكمته أنه كان مقيماً في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام ستة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء إلى «داعش». ووفقا للجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، التي تدعو لإعادة جميع المتشددين الفرنسيين إلى وطنهم، فإن من المقرر إصدار أحكام على أربعة آخرين الأسبوع المقبل.

وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان «بالنسبة للستة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام»، وذلك قبل صدور الحكم السابع.

وقال لو دريان إن عددا يتراوح بين 400 و450 فرنسيا محتجزون في مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، منهم أطفال، وإن 100 آخرين ما زالوا يقاتلون في منطقة إدلب التي تسيطر عليها جبهة النصرة.

وشرعت محكمة التحقيق المركزية ببغداد، أمس، بتسليم 188 طفلاً تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى بلادهم، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.