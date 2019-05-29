الإمارات والولايات المتحدة تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

المصدر: وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.

إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.