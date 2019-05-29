الإمارات رئيساً للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية عن اختيار دولة الإمارات لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى في عام 2020، خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور أعضائها البالغ عددهم 34 عضواً.

ومن المقرر أن تتسلم الدولة موقع الرئاسة من حكومة الإكوادور في قمة ستُعقد في العاصمة كيتو في شهر نوفمبر المقبل، وبموجب ذلك تعتبر الإمارات أول دولة خليجية تترأس المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي يضم في عضويته 193 دولة، بعد أن تعاقبت على رئاسته كل من المغرب وألمانيا وبنغلاديش وتركيا والسويد، إضافة إلى الإكوادور.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن اختيار دولة الإمارات لرئاسة المنتدى يأتي انعكاساً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات ومكانتها المرموقة في المجتمع الدولي، ومشاركتها الفاعلة في المسارات والمحافل الدولية، وتبنيها نموذجاً ريادياً يقوم على قيم التسامح وقبول الآخر.

وأضاف معاليه، في تعليقه على ترؤس الدولة للمنتدى، أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية منذ إنشائه في عام 2007، انطلاقاً من أهمية المنتدى في رسم سياسات هجرة العمل المؤقتة التي تعتبر أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية، بما يسهم في تعظيم الفوائد التنموية المتبادلة بين الدول، وفق مبادئ ترتكز على الحوار المسؤول، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق كل الأطراف في مختلف دورة العمل التعاقدي المؤقت.

من جهته، توجه عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التوجيهية، بالشكر للأعضاء على اختيار الدولة لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الإكوادور خلال الدورة الحالية للمنتدى.

وأكد الزعابي أن العمالة التعاقدية المؤقتة التي تعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسهم بشكل مهم في الاقتصادات الخليجية، وكذلك في تطوير وتنمية بلدانها، لا سيما أن نحو 25 في المئة من التحويلات المالية العالمية يتم إرسالها من دول الخليج، حيث تم تحول نحو 20 مليار دولار أمريكي سنوياً من دولة الإمارات وحدها إلى الدول المرسلة إلى العمال.