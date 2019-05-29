نموذج الإمارات أنتج سياسة خارجية ناجحة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «السياسة الخارجية الناجحة أساسها الشفافية مع الأخ والصديق والحكمة وحسن التدبير في إدارة العلاقات مع الدول، وهي مرآة للنجاح الأمني والتنموي وشبكة العلاقات والصداقات، فلا يمكن للسياسة الخارجية إلا أن تكون انعكاساً لعقلانية التوجه وتماسك البيت الداخلي». وأضاف معاليه على «تويتر»: «تميزت السياسة الخارجية للإمارات بالحكمة والمصداقية والشفافية، وإدراك واعٍ لطبيعة المحيط الإقليمي والدولي، وكم حضرت من الاجتماعات التي أدركت من خلالها حجم التقدير والاحترام لرأي قيادتنا وتشخيصهم للملفات والتطورات، النموذج الناجح ينتج سياسة خارجية ناجحة».