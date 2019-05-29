مصر تتسلم الإرهابي هشام العشماوي من ليبيا

المصدر: (د ب أ)

أفادت مصادر دبلوماسية مصرية اليوم الثلاثاء بتسلم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لليبيا الثلاثاء الإرهابي المصري هشام عشماوي زعيم تنظيم "المرابطون" الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في شهر أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي، وفقا لموقع أخبار ليبيا.

وأضاف الموقع أن كامل تسلم أيضا الإرهابي المصري صفوت زيدان حارس العشماوي الشخصي مع عناصر إرهابية أخرى مطلوبة للسلطات المصرية.

يشار إلى أن عشماوي مطلوب في مصر بسبب تورطه فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أفراد الجيش والشرطة بمصر، وأهمها استهداف الكتيبة 101 "مذبحة العريش الثالثة" في فبراير 2015، والتى أسفرت عن مقتل 29 من القوات المصرية وإصابة 60 آخرين.