شكري يبحث مع بومبيو الأوضاع في الخليج وليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها منطقة الخليج وليبيا. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري تلقى اتصالاً تليفونياً من بومبيو في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية.

وأوضح حافظ، في بيان للخارجية المصرية، أن الوزيرين ناقشا سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة. كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.