نجح الجيش اليمني، أول من أمس، في تحييد قناصة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد. ونجح الجيش اليمني في القضاء على ثلاثة قناصة حوثيين في شرق المدينة، وفق ما ذكر موقع «سبتمبر نت».

وأكدت المصادر، أن القناصة الثلاثة كانوا أعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين. وكان الناطق باسم قوات العمالقة ، مأمون المهجمي، أكد أن مليشيا الحوثي حشدت مليشيات عسكرية واستقدمت المسحلين إلى جميع مواقعها في محاور الاشتباك بالحديدة.

وقال في بيان صحفي، لرصد آخر الانتهاكات الحوثية، إن المليشيا دفعت من مناطق المحافظة غير المحررة إلى الخطوط الأمامية بالريف الجنوبي بتعزيزات عسكرية هي الأكبر منذ سريان الهدنة، وتضمنت أسلحة ثقيلة وآليات عسكرية.