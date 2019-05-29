مقتل 100 مسلّح من «النصرة» في الشمال السوري

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد، هجوماً واسعاً لـ «جبهة النصرة» شمالي محافظة حماة وتمكن من القضاء على 100 مسلّح.

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع للوزارة، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية: «شن مسلحو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتشكيلات المتحالفة معها، هجوماً على مواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة كفر نبودة شمال محافظة حماة انطلاقاً من اتجاهين بشكل متزامن».

وأوضح أن «الهجوم على مواقع القوات الحكومية جاء بمشاركة حوالي 450 مسلحاً و7 دبابات و5 آليات مشاة عسكرية و12 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل»، مضيفاً أن الهجوم مدعوم بـ 3 راجمات للصواريخ.

وتابع إن القوات الحكومية السورية قضت على 3 دبابات وراجمتين للصواريخ ومركبة مشاة قتالية و6 سيارات رباعية الدفع محملة برشاشات وكذلك نحو 100 مسلح».

استهداف مكثّف

وأفادت تقارير إعلامية أن الجيش السوري استهدف بشكل مكثف مواقع «جبهة النصرة» والمجموعات المرتبطة بها في ريفي أدلب وحلب، حيث استهدف تجمعاتهم في قرى وبلدات خان شيخون وجبالا وحزارين والدار الكبيرة ومعرة ماتر ومعرة حرمة وكفرعويد وكفرنبل وكنصفرة واريحا في ريف محافظة إدلب، كما استهدف الطيران الحربي محاور تحرك المسلّحين في بلدة الزربة ومنطقة إيكاردا بريف حلب الجنوبي واستهدف تجمعاتهم بالصواريخ في الفوج 46 بريف حلب الغربي محقّقاً إصابات مباشرة في صفوفهم.