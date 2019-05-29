قطب إعلام تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

المصدر: ونس - أ.ف.ب

أعلن نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وكان القروي ناشطاً في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في العام 2014.

وقال القروي في مقابلة بثتها القناة: «قرّرت أن أكون صريحاً وصادقاً وشفافاً من خلال إعلان نيتي رسمياً تقديم نفسي مرشحاً للانتخابات الرئاسية 2019، من حق الشعب التونسي معرفة المرشحين الرسميين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم».

وأشار القروي إلى أنّه يتوقع «ثورة الصندوق» في الانتخابات المقبلة، وأن معركته الأساسية لن تكون ضد خصوم سياسيين بل ضد الفقر. وأوضح أنّه شكّل مجموعة خبراء لتقديم برنامج ولوائح خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في 6 أكتوبر، والتي تسبق الانتخابات الرئاسية.