المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أمس، مقتل 3 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، في غارة نفذتها إحدى مقاتلاتها ضد معاقل الحركة بجبال جوليس في ولاية بونتلاند الصومالية.

وقال بيان صادر عن (أفريكوم)، إنها سادس غارة تشنها القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي، بعد استئناف الغارات على أهداف حركة الشباب الإرهابية.

وحسب إحصائيات لصحف محلية صومالية، فقد سقط أكثر من 25 مسلحاً يتبعون الحركة الإرهابية، خلال شهر مايو الجاري، نتيجة الضربات الأمريكية. ومنذ بدء تمرد حركة «الشباب» قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافاً من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طرد الحركة من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.