جولات البرهان و«حميدتي» الخارجية.. رسائل إيجابية

المصدر: القاهرة - يوسف عبدالله

عكس توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو الى تنفيذ جولات خارجية شملت عدد من دول الاقليم، حرص القيادة الانتقالية في السودان على استمرار علاقة السودان الاستراتيجية والراسخة مع الدول الصديقة والشقيقة، في وقت أكد فيه قادة تلك الدول دعم بلادهم الكامل لأمن واستقرار الخرطوم.

انفتاح السودان على جيرانه وعلى القوى العربية الكبرى، وفق خبراء ومحللين، يعتبر خطوة مهمة يجب الاستفادة منها في إعادة أبناء النيل من جديد إلى عمقهم العربي، وفك التحالفات السابقة التي أبرمها البشير مع عدد من الدول التي تناصب العرب العداء وتقاربه مع شخصيات مرفوضة من الشعوب العربية من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى سعيه للتقارب مع نظام الحمدين في قطر.

وحذر الخبراء من خطورة الأوضاع في السودان والضغوط التي تمارس عليه من القوى الدولية والاتحاد الأفريقي، الذين يطالبونه جميعاً بالإسراع بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، فضلاً عن الضغوط التي يمارسها أتباع النظام السابق والقوى السلفية المرتبطة به، وأيضاً الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتوقف عجلة الإنتاج وتراجع إيرادات الخرطوم.

دلالات مهمة

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. طارق فهمي، أكد أن حرص القيادة الانتقالية في السودان وعلى رأسها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه «حميدتي» على بدء جولاتهم الخارجية بزيارة العواصم العربية الكبرى (أبوظبي، الرياض، القاهرة) لها دلالات سياسية مهمة، ولها كذلك تأثير على المنطقة بأكملها.

مشيراً إلى أن الزيارات تأتي في إطار تحركات للمجلس العسكري الحاكم في السودان للبحث عن مزيد من الحلفاء في المنطقة، وفي وقت يتعرض فيه القادة الجدد الذين تولوا شؤون البلاد بعد عزل البشير إلى ضغوط غير مسبوقة من مؤسسات ومنظمات دولية تضغط عليهم لتسليم الحكم إلى رئيس مدني منتخب دون مراعاة لحالة السيولة السياسية لبلد ظل لمدة تزيد على الثلاثين عاماً تحت حكم الحزب الأوحد.

ويصف «فهمي» اهتمام القيادة السياسية العربية بالأوضاع في السودان بـ «الأمر المهم»، مشيراً إلى أن السودان يمثل عمقاً مهماً للأمن العربي خصوصاً أنه يعتبر البوابة الجنوبية للحدود المصرية، وظل لسنوات عديدة مأوى للجماعات المتشددة في ظل تقارب البشير مع تركيا وقطر وعقده الصفقات السياسية معهم التي كانت تنص على إيوائه للهاربين مقابل دعم سياسي ومالي كان يقدم لحكومته.

أستاذ العلوم السياسية شدد على أن جولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ونائبه تكشف أهمية الدور القويلتلك العواصم في عديد من الملفات سواء العربية أو الأفريقية، في ظل اهتمام واضح من قيادات العواصم الثلاث بعدم المساس بأمن ووحدة بلد عربي شقيق، يتطلع إلى بناء نظام جديد ويخوض تجربة سياسية مختلفة.

أبعاد سياسية وعسكرية

عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، النائب حاتم باشات، يرى أن اختيار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ونائبه، للإمارات والسعودية ومصر لتكون أولى الدول التي يزورها يحمل دلالات سياسية وعسكرية لا تخطئها عين، مشيراً إلى أن السودان يسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية في فك الاشتباك بين الشباب الثائر المنفعل، والنخبة التي تبحث عما يحقق مصالحها وبين قادة المجلس العسكري الذين يريدون العبور بالسودان من المرحلة الخطرة التي يعيشها عقب الإطاحة بالرئيس السابق.

«باشات» أشار إلى أن من أهم الدلالات التي تحملها زيارات البرهان للعواصم الثلاث تأكيد السودان الجديد انحيازه إلى المعسكر العربي الرافض لممارسات جماعات الإسلام السياسي، مشدداً على أن السودان شهدت في مراحل مختلفة محاولات خارجية للتدخل في شؤونه أو لتحقيق انحراف في مساره لصالح دول إقليمية في مقدمتها تركيا وقطر، بما يقدمانه من دعم لتيارات متشددة سواء داخل العمق السوداني أو وافدة إليه من دول الجوار.

عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري يوضح أن زيارات البرهان تحمل إلى جانب الأبعاد السياسية بعداً اقتصادياً مهماً، خصوصاً أن الخرطوم لديها علاقات تجارية قوية مع الدول الثلاث، وهناك اتفاقيات تعاون مشترك يريد المجلس العسكري الحاكم الاطمئنان على مستقبلها، بالإضافة إلى البعد الأمني والعسكري الذي تحمله تلك الزيارات، والذي بدا واضحاً في تصريحات حميدتي، والذي كشف خلال زيارته للسعودية مؤخراً مصير القوات السودانية في اليمن، وتأكيده أنها ستظلّ موجودة وباقية في اليمن، مشيراً إلى أن تلك التصريحات بمثابة رسالة طمأنة للمملكة العربية السعودية بأن السودان ملتزمة باتفاقياتها الخارجية حتى فيما يتعلق بالجانب العسكري.