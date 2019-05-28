مصر .. تأييد إعدام 18 متهماً في "تفجيرات الكنائس"

المصدر: د ب ا

أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية، بمعاقبة 18 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة.

وعاقبت المحكمة ثمانية متهمين بينهم طفل بالسجن المشدد، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم بقضية جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بـ "تفجير الكنائس الثلاث".

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث "البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا " 48 متهما، بينهم 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، و12 متهما هاربا، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.

ويواجه المتهمون تهم "الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي".