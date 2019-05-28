الحبس لمغرد كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لإساءته للإمارات

المصدر: الكويت - وكالات

قضت محكمة الجنايات في الكويت، أمس، بحبس مغرّد كويتي، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الإساءة للإمارات.

والمغرد الكويتي عبدالله الصالح المقيم في لندن، والمؤيد لدولة قطر، معروف بمواقفه التي تهاجم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، التي قطعت علاقاتها كافة مع الدوحة، منذ 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها وتمويلها الإرهاب.

وسبق أن صدرت أحكام قضائية من محاكم كويتية بسجن الصالح مُدداً متفاوتة، وصلت مع صدور هذا الحكم إلى 31 سنة مع الشغل والنفاذ. وأسندت المحكمة إلى الصالح في حكمها الأخير أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.