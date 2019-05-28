الإمارات تشارك في أعمال الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة بنيروبي

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقدة في العاصمة الكينية «نيروبي» في الفترة من 27 حتى 30 مايو الحالي، بحضور جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها أكبر منظمة عالمية تعنى بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتهدف مشاركة وفد الدولة - الذي يترأسه محمد الخضر، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي - إلى تعزيز الأهداف الرئيسة للمنتدى الحضري العالمي العاشر المزمع انعقاده في أبوظبي في فبراير 2020.

وقال الخضر: «يعتبر هذا الاجتماع فرصة مثالية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات للمضي قدماً في تنفيذ أجندة أبوظبي للمنتدى الحضري العالمي، كما سيعمل على النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال استضافته مختلف الخبراء والمختصين بالتنمية الحضرية المستدامة من جميع أنحاء العالم».