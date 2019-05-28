إشادة عالمية بدعم الإمارات والسعودية لمكافحة الكوليرا باليمن

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة، عدن - وكالات

أشادت منظمة الصحة العالمية بمنحة الإمارات والسعودية التي بلغت 20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن البلدين قدّما تمويلاً بقيمة 145.6 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018. وبفضل هذا الدعم، حصلت مليونا امرأة في الربع الأول من عام 2019 على خدمات الصحة الإنجابية الطارئة، و25 منشأة للرعاية الصحية الأولية أعيد فتحها في المناطق النائية المأهولة بالسكان من قبل النازحين داخلياً، وتم توفير الرعاية الصحية لنحو 50 ألف شخص، إضافة إلى ذلك تم تطعيم 18 مليون شخص ضد الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال والحصبة الألمانية.

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«الصحة العالمية» تشيد بمنحة الإمارات والسعودية لوقف الكوليرا في اليمن