الاحتلال يسرق الأرض بغطاء «المحميات الطبيعية»

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار ما يسمى القائد العسكري بالضفة الغربية بإصدار أمر عسكري استيطاني بتحويل أراضٍ محمية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية لصالح أغراض توسيع مستوطنة «ألفيه منشيه» الجاثمة، مشيرة إلى تقرير لمركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية والذي يفيد بإقدام سلطات الاحتلال المستمر على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدّمة لتخصيصها لصالح الاستيطان.

وبينت أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار ما يسمى القائد العسكري الذي يندرج في إطار مخططات الاحتلال لتهويد وضم تلك المنطقة الحيوية والمهمة، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

الانحياز الأمريكي

وأكدت الوزارة أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان يشكل مظلةً وضوءاً أمريكياً أخضر يمكن سلطات الاحتلال من التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ويوفر لها الوقت اللازم لذلك، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد تواطؤاً مع تلك المخططات.

في الأثناء، قال نادي الأسير إن أربعة يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي من محافظة الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (56) يوماً.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحيةً خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية.

كما التحق بالإضراب عن الطعام الأسير ثائر بدر (43 عاماً) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله، وبسام أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم، وأحمد الحروب (30 عاماً) من مدينة دوار في الخليل.

إلى ذلك، اندلع حريق في غابة بئيري الواقعة في تجمع المستوطنات المحاذية لحدود قطاع غزة، وذلك نتيجة لإطلاق إحدى البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.