قرقاش: نغبط المملكة على رؤية الإقدام والمستقبل

المصدر: دبي-البيان

أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على الإيجابية والطموح والاطلاع والفكر المنظم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن عقلية الممكن تشع من حديثه، ونغبط المملكة على مستقبلها المشرق معه.

وقال معالي أنور قرقاش في تغريدة بحسابه على «تويتر»، أمس «تشرّفت مجدّداً بلقاء الأمير محمد بن سلمان، ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدّني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم واطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه». وأضاف، «نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق».