الأمم المتحدة ترحب بتبرع الإمارات بـ 10 ملايين دولار للقضاء على العنف الجنساني

المصدر: أوسلو - وام

رحبت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات الإنسانية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي لإنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية، والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت الدكتورة موزة: «إن الموقف الإماراتي من المرأة معروف ومشهود له عالمياً، وهي من أوائل الدول التي نجحت في إعطاء المرأة حقوقها كافة حتى وصلت إلى مناصب مرموقة في الدولة، وكذلك في أخذ نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وهو أمر يبشر بالخير بالنسبة للمرأة».

وذكرت أن المرأة الإماراتية انطلقت في مسيرة التقدم منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واتبعت قيادة الدولة الحالية منهجه في حين وقفت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى جانب المرأة بقوة ودعمتها بكل الوسائل والطرق التي ترفع من شأنها وتؤهلها لقيادة دورها في المجتمع.

وأشارت الدكتورة موزة الشحي إلى أن الإمارات لم يقتصر دعمها على المرأة الإماراتية فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى النساء في كل أنحاء العالم خاصة النساء المضطهدات نتيجة النزاعات والكوارث، ووقفت الدولة إلى جانبها وما يدل على ذلك الحملة الأخيرة التي أطلقتها الإمارات لجمع التبرعات لصالح نساء وأطفال الروهينغا حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا»، حيث قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عشرة ملايين درهم في هذه الحملة، وهو تعبير إنساني عن نهجها ودعمها للمرأة في كل مكان.

وأكدت - في ختام تصريحها - أن موقف الإمارات يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى إعطاء المرأة كل حقوقها وحمايتها من العنف في كل مكان، وترعى كذلك الجهود التي تشرك المرأة في عمليات حفظ الأمن والسلام، حيث نفذت خلال الأشهر الأخيرة برنامجاً ناجحاً لتدريب مجموعة من النساء العربيات على أعمال حفظ الأمن والسلام، تنفيذاً لمذكرة تفاهم بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع الإماراتية.