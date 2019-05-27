حبس مغرد كويتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لإساءته للإمارات

المصدر: وكالات

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الاثنين بحبس بحبس المغرد الكويتي عبد الله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الإساءة لدولة الإمارات.وعاقبت المحكمة المغرد مساعد المسيليم بالغرامة 10 آلاف دينار .

والمغرد الكويتي المقيم في لندن، والمؤيد لدولة قطر، معروف بمواقفه التي تهاجم السعودية والإمارات والبحرين، التي قطعت علاقاتها كافة مع الدوحة، منذ 5 يونيو (حزيران) الماضي، بدعوى دعمها وتمويلها الإرهاب.

وسبق أن صدرت أحكام قضائية من محاكم كويتية بسجن الصالح مدداً متفاوتة، وصلت مع صدور هذا الحكم إلى 31 سنة مع الشغل والنفاذ.

وأسندت المحكمة إلى الصالح في حكمها الأخير أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.

وفور صدور الحكم بحبسه، غرد الصالح أمس قائلاً: " لا تضرني أحكام السجن لو كانت 100 سنة... فأنا في لندن".