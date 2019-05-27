محمد بن زايد: دعمنا الكامل للسودان وشعبه

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم الإمارات الكامل للسودان، ووقوفها إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه، أمس، في أبوظبي، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان. وأكد سموه أهمية الحوار بين السودانيين لتحقيق الوفاق، وتعزيز الاستقرار والبناء.

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