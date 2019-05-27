مسؤولة كويتية: رصدنا 80 مخالفة لجمع التبرعات في رمضان

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أفادت هناء الهاجري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة في الكويت، بأن فرق التفتيش على الجمعيات الخيرية المشاركة في مشروع جمع التبرعات رصدت 80 مخالفة حتى يوم 18 رمضان الجاري.

وقالت الهاجري في تصريح صحفي أمس، إن هناك 65 مخالفة تتعلق بأكشاك جمع تبرعات مخالفة تمت إزالتها، بالإضافة إلى تسع مخالفات عدم التزام بجداول وزارة الأوقاف، وخمس مخالفات تتعلق بصناديق جمع تبرعات نقدية ممنوعة داخل المساجد، ومخالفة رصد خيمة لجمع دية، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وأكدت أن فرق التفتيش ستواصل زياراتها الميدانية لمراقبة جمع التبرعات الخيرية خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى استمرارهم في المتابعة ورصد أي مخالفات وتسجيلها تمهيداً لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وناشدت الهاجري المتبرعين من الكويتيين والمقيمين ضرورة التأكد واتباع الطرق الصحيحة عند التبرع لضمان وصول التبرعات للمستحقين.