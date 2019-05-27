رابطة العالم الإسلامي تنظم اليوم مؤتمراً دولياً حول قيم الوسطية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

تنظم رابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان أمس، إن المؤتمر الدولي الذي يُعقد في مكة المكرمة على مدى أربعة أيام يحضره حشد كبير من الرؤساء والوزراء والعلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات»، سيناقش معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية. وأوضح العيسى أن المؤتمر سيشهد أيضاً إعلان «وثيقة مكة المكرمة».