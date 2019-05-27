الدفاع الجوي السعودي يسقط «مسيّرة» حوثية مفخخة

المصدر: عدن- البيان، وام

أعلن العقيد الركن تركي المالكي الناطق باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية - أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وقال «إننا اذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً».

سيطرة

ميدانياً في اليمن، نجحت قوات الشرعية أمس في السيطرة على منطقة شخب غرب قعطبة بالكامل، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، فيما فرت الميليشيا إلى صوب محافظة إب مع تقدم القوات المشتركة إلى منطقة الفاخر بعد تحرير المواقع الأخرى في أطراف محافظة الضالع، بالتزامن واستمرار قوات الجيش في مدينة تعز بتقدمها في شمال وشرق المدينة.

وكبدت قوات الشرعية مليشيا الحوثي خسائر فادحة أجبرتها على التقهقر باتجاه الفاخر، وتمت عملية السيطرة على الشخب وتطهيرها عبر هجومين من محورين؛ المحور الأول من اتجاه معزوب والعبارى، والمحور الثاني اتجاه القفلة.

ولجأت ميليشيا الحوثي بعد هزيمتها في منطقة شخب إلى تفجير وتخريب الطرقات والجسور في محاولة لإعاقة وتأخير تقدم قوات المقاومة الجنوبية لتطهير سليم ومدينة الفاخر.

وقال مصدر عسكري: إن عملية التطهير تمت عبر هجومين من محورين؛ المحور الأول تقدمت المقاومة الجنوبية وقوات الحزام من اتجاه معزوب والعبارى، والمحور الثاني تقدمت القوات المشتركة من اتجاه القفلة وأطبقت على الميليشيا الحوثية ذراع إيران في اليمن، وألحقت بها هزيمة مذلة وفر من تبقى من الحوثيين إلى الزبيريات تاركين خلفهم أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

تفجير

وبعد هزيمتها في منطقة شخب لجأت مليشيا الحوثي إلى تفجير وتخريب الطرقات والجسور في محاولة لإعاقة وتأخير تقدم القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية لتطهير سليم ومدينة الفاخر. وتستمر القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في التقدم باتجاه منطقة سليم والتي تبعد 3.5 كيلو مترات عن شخب وكذا مدينة الفاخر التي تبعد 6 كيلو مترات عن شخب.

من جهته قال العقيد فضل العقلة قايد الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع إن القوات تتقدم نحو منطقة الفاخر على حدود محافظة إب والعدو منهار ولهذا لجأ إلى إطلاق قذائف الهاون بهدف إعاقة تقدم القوات.

وفي مدينة تعز، أكد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

رد

وأوضح أن العملية العسكرية تأتي كرد بعد هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، وقصفها للأحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات. وقال إن الجيش الوطني بجاهزية عالية وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع الميليشيا الانقلابية، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية للمدينة، معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف الميليشيا.

وفي محافظة لحج، تصدت القوات المشتركة هناك لهجوم كبير نفذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في جبال الشريجة.

وأكد قائد الجبهة العميد محمود صايل إن الميليشيا مهدت للهجوم بقصف مدفعي مكثف وغطاء ناري ودفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها نحو مواقع القوات المشتركة، لكنها تصدت للهجوم واشتبكت مع المهاجمين بشكل مباشر بجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وطاردت تلك المجاميع المهاجمة وقتل وجرح العديد منهم، بينما لاذ من سلم منهم بالفرار.