جريحان برصاص الاحتلال جنوبي غزة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أفاد تقرير إخباري بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على الشخصين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس، ما أدى لإصابتهما.

يأتي هذا فيما أعلنت إسرائيل الأحد «تخفيف» القيود المفروضة على صيد السمك قبالة شواطىء غزة المحاصرة، علماً أن المساحة المعلن عن السماح بالصيد فيها أقل كثيراً من المتّفق عليه. وقالت وحدة وزارة الجيش الإسرائيلي المشرفة على المعابر إنه تم الأحد توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها البرلمانية في أبريل.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن النقابة أبلغت من الجانب الإسرائيلي أمس بتوسيع مسافة الصيد.

وأشار النقيب إلى حاجة الصيادين لمعدات صيد وقطع غيار جديدة لمراكب الصيد التي لم يتم تبديلها منذ نحو 12 عاماً بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقال عياش «من المفترض أن يسمح لنا الاحتلال بإدخال معدات لازمة للصيادين وقطع غيار».

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه المسافة تبقى أقل من عشرين ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو الموقع في تسعينيات القرن الماضي.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوّات الاحتلال فجر أمس 10 فلسطينيين في عدد من المحافظات. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل، وهم: مهند عبد الحميد أبو مارية (19 عاماً)، علاء صادم عادل صليبي (28 عاماً)، ياسر جهاد أبو دية (17 عاماً)، ومصعب زغير.

واعتقل 3 مقدسيين هم: معتز ولؤي الرجبي، وعمر باسم الزغير، فيما اعتقل المواطنين: إبراهيم خالد مصفر من رام الله، ومنذر عزيزية من طولكرم، ومحمد علي نعيم صلاح من بيت لحم.