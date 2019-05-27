الحكومة الجزائرية تنفي تموين فرنسا بالغاز مجاناً

المصدر: الجزائر - وكالات

قدّم وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب نفياً رسمياً للشائعات المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجاناً بالغاز الجزائري.

واعتبر محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الأخبار المتداولة هي «محاولة بائسة لزرع الشك».

وأضاف: «أقدم تكذيباً رسمياً لهذه المزاعم، وأعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد».

وأكد الوزير عرقاب أنه «لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفاً ما بالغاز الجزائري مجاناً».