المصدر: عدن-وكالات

سهلت القوات الحكومية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملية مرور القافلة الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، لعدد من اليمنيين في مركز مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة، الذين تتخذهم مليشيا الحوثي دروعاً بشرية.

ويبلغ عدد هؤلاء 49 فرداً، تتخذهم المليشيا الموالية لإيران، دروعاً بشرية في المدينة التي تحاصرها القوات الحكومية من كافة الاتجاهات منذ أشهر.

ومرت القافلة بأمان من مواقع القوات الحكومية، فيما قامت مليشيا الحوثي في بداية الأمر، بمحاولة إعاقة إدخال القافلة للمواطنين، لكنها دخلت بعد ذلك، فيما منعت المليشيا الانقلابية دخول أي أحد معها، باستثناء سائقي الشاحنات.

وتوقفت الشحنات لساعات، حتى قامت مليشيا الحوثي بنزع الألغام من الطريق المحدد. يذكر أن الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، سبق أن طلب أكثر من مرة من رئيس المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، بإخراج المواطنين المتبقيين في المدينة، لكن مليشيا الحوثي رفضت ذلك الأمر.