المصدر: عدن ـ سبأنت

تسلمت وزارة الصحة اليمنية والسكان، شحنة أدوية مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة، في إطار حملة «الكويت إلى جانبكم».

الشحنة تتكون من 155 طناً من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية، وهي امتداد للدفعات السابقة، والتي تشكل الجسر الدوائي الذي استأنفت الكويت تقديمه لليمن بأكثر من مليوني دولار.

وخلال التسليم، عبّر وزير الصحة العامة والسكان، د. ناصر باعوم، عن تقدير اليمن للكويت المساندة لليمن في مختلف وأحلك الظروف.

فيما أوضح مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتورة سعاد ميسري، أن الشحنة المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة، والمكونة من 155 طناً من الأدوية والمحاليل الوريدية، تأتي استكمالاً لما تم استلامه من دفعات سابقة، ضمن الجسر الدوائي المقدم من الكويت، والمكون من 27 حاوية، بالإضافة لشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي، تحوي في مجملها نحو «505» أطنان من الأدوية المتنوعة، والمحاليل الوريدية، تقدر بحوالي مليوني دولار.