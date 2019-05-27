تحذير من ازدياد تحركات «داعش» في أطراف سنجار

المصدر: بغداد - البيان

حذّر مسؤول محلي كردي، أمس، من خطورة ازدياد تحركات تنظيم داعش الإرهابي في حدود قضاء سنجار، داعياً إلى زيادة التنسيق بين الجيش والبيشمركة في محافظة نينوى.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن مسؤول إعلام مركزه في نينوى، غياث سورجي، قوله إن تحركات تنظيم داعش الإرهابي في حدود قضاء سنجار تشهد ازدياداً مستمراً، لأن هناك حواضن للإرهابيين في حدود سنجار، وهناك من يدعم الإرهابيين من سكان تلك المناطق.

وأضاف أن المناطق التي تشهد تحركات ملحوظة للإرهابيين أيضاً، هي تلك التابعة لقضاء البعاج وناحية ربيعة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تنفّذ عمليات عسكرية مستمرة، لكن هذه العمليات ليست كافية.

وأوضح أن محافظة نينوى تحتاج إلى قوات أكثر وإلى تعزيز وزيادة التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة للقضاء على الإرهابيين بشكل كامل.