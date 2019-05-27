الأسرى الفلسطينيون.. صيام بلا إفطار

المصدر: بيت لحم - معا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن الأسرى القابعين في مركز توقيف «عصيون» التابع للاحتلال جنوبي بيت لحم، يعانون ظروفاً صعبة وقاسية بسبب سوء المعاملة والاحتياجات المقدمة لهم من قبل إدارة المعتقل خصوصاً في شهر الصيام.

ولفتت محامية الهيئة التي زارت أسرى المعتقل أن الأسرى يصومون أياماً متتالية ولا يتناولون سوى بعض الماء بسبب سوء الأطعمة التي تقدم لهم كإفطار من حيث الكم والنوعية، ما يدفع المعتقلين للرفض والاحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها.

وأوضحت، أنه وفي بعض الأحيان يتم تقديم بيضة باردة سيئة الطعم مضى على قليها ساعات عدة للأسير، وأحياناً أخرى قطعة خبز عليها قليل من اللبنة عند منتصف الليل، كما تتعمد الإدارة تقديم مياه ساخنة وغير نظيفة للمحتجزين.

وأضافت الهيئة، إن من أساليب التنغيص على الأسرى خلال شهر رمضان رفض الإدارة توفير مراوح في مراكز التوقيف والسجون الصحراوية.

وطالبت الهيئة، المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والموقوفين خلال هذا الشهر الفضيل، وخصوصية احتياجاتهم من الطعام الجيد والماء البارد لا سيما بظروف الطقس الحالية.