استطلاع «البيان»: التصعيد في إدلب سيؤدّي إلى محادثات وتهدئة

المصدر: دبي، عمّان - البيان، ماجدة أبو طير

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أنّ التصعيد في إدلب سيؤدّي إلى جولة جديدة من المحادثات بما يقود إلى التهدئة. وتوقّع 60 في المئة من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان» أن يسفر التصعيد في إدلب عن توتّر روسي تركي، مقابل 40 في المئة ذهبوا إلى أنّ التصعيد سيؤدّي إلى عقد جولة محادثات توقد إلى تهدئة.

وذهب 53 في المئة من المستطلعين عبر «فيسبوك»، إلى أنّ التصعيد سيذوب من خلال جولة جديدة من المحادثات بما يفضي إلى التهدئة، مقابل 47 في المئة توقّعوا أن يسفر التصعيد عن توتر بين روسيا وتركيا. وفيما أكّد 51 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، أنّ جولة من المحاثات ستتمخّض عن التصعيد في إدلب، شدّد 49 في المئة أنّ التصعيد سيؤدّي إلى توتر بين روسيا وتركيا.

فشل وخيارات

بدوره، أكّد الخبير الاستراتيجي، د. فايز الدويري، أنّ ما يجري في إدلب هو تأكيد لفشل آخر لمحادثات سوتشي. وأشار الدويري، إلى أنّ الضغط الذي بدأ له عدة أسباب وعلى رأسها السياسة الروسية التي تركّز على استعادة دمشق لكل شبر في الجغرافيا السورية، والمطالبة بخروج القوات التي لم تدخل بشكل غير شرعي، فضلاً عن التقارب الأمريكي التركي في ما يتعلق بشرقي الفرات.

وأوضح الدويري أنّ تركيا الآن بين خيارين أحلاهما مر في محاولتها للوصول لنقطة توازن تحافظ بها على علاقتها مع أمريكا وروسيا معاً، لافتاً إلى أنّ الحديث عن تطبيق روسيا «سيناريو حلب» في إدلب وفتح معبرين لمغادرة منطقة خفض التصعيد، هو سيناريو كارثي، ولا تستطيع تركيا إيقافه إلّا بدعم من أمريكا وأوروبا. وأضاف الدويري إنّ المرحلة المقبلة ستتسم بالضبابية ولا يمكن توقع مسار الأحداث، لأنه يعتمد بشكل أساسي على ردود الفعل الأوروبية والأمريكية.

نكوص

بدوره، شدّد المحلل السياسي، د. محمد البشير، أنّ تركيا لم تستطع الوفاء بتعهداتها كدولة ضامنة في اتفاقية مناطق خفض التصعيد التي شملت أربع مناطق للمعارضة، مضيفاً: «من الغوطة إلى درعا وريف حمص وصولاً إلى إدلب وما يحصل بها الآن، ورغم ذلك سيبقى هنالك تنسيق مستمر بين الروس والأتراك على أكثر من صعيد للتفاهمات في ملفات متعددة».

وقال البشير، إنّ ما يحدث الآن في إدلب هو نتيجة انتهاء الفترة التي تم التفاهم عليها والتي تتضمن قيام تركيا بتسليم الجهات المختلفة أسلحتها والدفع نحو الحل السياسي، مشيراً إلى أنّ الحكومة السورية منحت الفرصة الكاملة للتفاهمات الروسية الإيرانية التركية بضمانة أنقرة للوصول إلى تهدئة، إلّا أنّ تنامي القوى المتطرّفة في إدلب، زاد من اشتعال الوضع والتوجه نحو الخيار العسكري، على حد قوله.