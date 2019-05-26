المصدر: إسلام أباد - وكالات

حذر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، من خطر اندلاع صراع في المنطقة، وجاء التحذير، عقب زيارة لإسلام أباد، قام بها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وطهران. وقال خان، الذي يسعى لتحسين علاقات باكستان المتوترة مع إيران المجاورة، إنه يشعر بالقلق إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال مكتب خان في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس «ما أكده رئيس الوزراء، هو أن الحرب ليست الحل لأي مشكلة». وأضاف «المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة المضطربة بالفعل، ليس في مصلحة أي طرف».