المصدر: بغداد - وكالات

سجل العراق في شهر أبريل الماضي، رقماً قياسياً في معدل إيرادات النفط الخام، إثر ارتفاع الأسعار، على خلفية تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية. وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام، ما يقرب من 104 ملايين برميل، بإيرادات بلغت 7.02 مليارات دولار.

وقال الناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولاراً. وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. وحقق العراق في مارس، عائدات بلغت 6.7 مليارات دولار، بنفس معدل التصدير لشهر أبريل.