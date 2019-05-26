المصدر: القاهرة - وكالات

في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كلمة لتهنئة شعب القارة بيوم أفريقيا الموافق 25 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي دشنت عهداً جديداً في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة.

بذرة الوحدة

وقال السيسي، في كلمته، إنه في مثل هذا اليوم منذ 56 عاماً، قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الأفريقي، ووضعوا لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري، وشيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

ثمار جهد

وتابع: «شعب القارة يجني اليوم ثمار جهد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، وعمل أجيال أفريقية متعاقبة بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية»، وقال: «فقارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموح للتنمية المُمثلة في أجندة 2063، ويوماً بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانتها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها».