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أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى، أمس، باعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات قرب الحدود السورية شمال غربي الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب زياد رمزي من شرطة نينوى إن قوة من الشرطة المحلية في ناحية ربيعة (135كلم شمال غرب الموصل) تمكنت، بناءً على ورود معلومات استخبارية، من اعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات، خلال وجودهن في بيت صغير يعود لأحد العوائل العراقية تم استئجاره داخل ناحية ربيعة، موضحاً أنه تم تسليمهن لقيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن. الموصل - د.ب.أ

تبرؤ

أفاد محافظ النجف لؤي الياسري، بأنّ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكد له أنّ أي مظاهر عسكرية وأي حمل للسلاح في النجف مخالفة للقانون، ولا تمثله أو تمثل التيار الصدري.

وقال الياسري في بيان: «بعد التوترات الأخيرة التي حدثت بالمحافظة، نؤكد على لغة القانون والحوار في كافة المجالات، وفي حال وجود أي خلاف أو مشاكل، نؤكد أن الخلافات والمشاكل لا تحل بالسلاح والاعتداءات، لأنها تخل بأمن المدينة وسلمها، وتبعد المجتمع عن النظام والقانون ومؤسساتهما». يأتي ذلك في أعقاب حرق مجمع تجاري، وإطلاق قذائف على مجمع آخر.

