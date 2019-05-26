الصحة الفلسطينية: قطاع غزّة يمر بأسوأ أزمة أدوية

المصدر: غزة - د.ب.أ

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من تداعيات خطيرة على المرضى في غزة، بسبب أزمة الأدوية، التي وصفتها بالأشد على الإطلاق، حيث وصل معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52 في المئة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، أمس، عن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. مدحت عباس قوله، إن أكبر المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، باتت تفتقد الكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري وأدوية الأورام، والمستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح أن معظم الأصناف الدوائية غير المتوفرة حالياً في صيدليات المشافي الحكومية، لا تتوافر أيضاً في صيدليات القطاع الخاص. وأشار عباس إلى أن فقدان الأدوية يشكل خطراً على حياة المرضى.