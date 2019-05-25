الإمارات تدين الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا مساء أمس " الجمعة " ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها : " إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا ".

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.