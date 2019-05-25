مصر: رفع اسم حبيب العادلي رسمياً من قائمة المتحفظ على أموالهم

المصدر: البيان الالكتروني

رفع جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية ، اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذى سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وذكرت صحف مصرية إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مشيرة إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن.

وأوضحت أن دفاع اللواء حبيب العادلي تقدم بطلب الى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بالغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.