بالفيديو.. حريق ضخم في منطقة غور الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مديرية الدفاع المدني الأردني في بيان صحفي صدر فجر اليوم السبت ان فرق الإطفاء في الدفاع المدني والأجهزة المعنية انهت عمليات إخماد الحريق على امتداد الشريط الغوري.

وسيطرت فرق الإطفاء وبالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام على الحريق الذي شب على طول الشريط الغوري في منطقتي الكريمة ودير علا.

وقالت إدارة الإعلام أن الفرق المتخصصة أخمدت الحريق الذي شاركت في عمليات إخماده العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية والذي امتد لمسافة سبعة كيلو متر من منطقة الكريمة في اربد إلى منطقة دير علا في البلقاء حيث أتى الحريق على أعشاب جافة وقصيب في حين لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح وفقاً لمصادر إعلام أردنية.

وأكدت إدارة الإعلام أن كوادر الإطفاء ما زالت في حالة استعداد تام في الموقع تحسباً لتجدد اشتعال النيران نتيجة الرياح وامتدادها من البؤر المشتعلة من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي الأردنية لا قدر الله.