مقتل وإصابة 3 بهجوم داعشي شمالي بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أمس بمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش شمال قضاء بيجي 220 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة إن «قوة من عناصر داعش هاجمت بعد منتصف الليلة قبل الماضية نقطة للحشد العشائري في تقاطع طريق قريتي الزوية والمسحك (25 كيلومتراً شمال بيجي) وأطلقت وابلاً من النيران من مختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة وإصابة اثنين آخرين بجروح».

وأضاف إن «عناصر النقطة والنقاط القريبة ردوا على مصدر النيران وأجبروا المهاجمين على التراجع نحو حوض نهر دجلة يلاحقهم طيران الجيش».