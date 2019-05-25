وفاة 3مختطفين تحت التعذيب في أحد سجون "الحوثيين" في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

قالت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية) إن ثلاثة مختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية تحت التعذيب في محافظة الحديدة.

وعبّرت في بيان عن أسفها وبالغ حزنها للعمل الإجرامي، وأكدت توديع الأمهات لثلاثة من أبنائهن تحت سياط التعذيب وقهر السجان، وفي ظلمة من الليل، وغفلة من الناس وهم: «الشاب محمد يحيى فتيني المسعودي 35 عاماً من مديرية الدريهمي محافظة الحديدة، وعادل عياش مطري محبوب 27 عاماً، والشاب علي بن علي سكين من مديرية أسلم بمحافظة حجة».

وطالبت رابطة الأمهات مجلس الأمن باتخاذ العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين قسراً. كما دعت الحقوقيين والقانونيين إلى العمل الجاد لتقديم الجناة، والمتسببين بعمليات الاختطاف والإخفاء والتعذيب حتى الموت إلى القضاء اليمني والدولي، والتأكد من إنزال أشد العقوبات عليهم.

وكانت الرابطة قد رصدت أواخر 2018، وفاة أكثر من 130 مختطفاً جراء التعذيب الذي تمارسه جماعة الحوثي بحقهم في سجونها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.