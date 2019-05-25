تنسيق ثنائي

أكّد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أنّ علاقات دولة الإمارات والأردن علاقات تاريخية ومهمة في مختلف المجالات. وأشار رخا إلى أنّ البلدين الشقيقين يحرصان على التنسيق الثنائي في كل القضايا، لاسيّما المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى أنّ هذا ما أكّدت عليه القمة الأخيرة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأبان رخا أنّ قيادة البلدين الشقيقين بحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيّما القضية الفلسطينية، في ظل الدور المحوري للأردن فيها، فضلاً عن الأزمة السورية، لاسيما أن للأردن حدوداً مرتبطة مع سوريا، إلى جانب التنسيق المشترك في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

علاقات راسخة

شدّد مراقبون على أنّ دولة الإمارات والأردن تجمعهما علاقات أخوية راسخة على مختلف المستويات، مشيرين إلى أنّ لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيد على تاريخية هذه العلاقات الضاربة في عمق التاريخ، لما تمّ تناوله من ملفات، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو التنسيق حول ملفات وقضايا المنطقة.

وأوضح المراقبون أنّ أمن دولة الإمارات والأردن كان وسيظل كلٌ لا يتجزأ، لافتين إلى حرص القيادتين في البلدين على التنسيق والتشاور بشأن مجمل الأوضاع في المنطقة وتطورات الملفات والقضايا.