100 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة ـ وكالات

أدى نحو 100 ألف فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى، أمس، وسط ارتفاع استثنائي للحرارة، وتشدد أمني إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها.

واستعانت دائرة الأوقاف بجرارات صغيرة لرش الماء على المصلين في الباحات بسب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: «تعاملت طواقمنا مع 95 حالة في المسجد الأقصى المبارك، وتم نقل ثلاث حالات إلى المستشفى». وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة التي أغلق محيطها وأبعدت السيارات والحافلات منها باستثناء تلك التي تقل الوافدين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

إلى ذلك، أصيب 16 فلسطينياً على الأقل بجروح، أمس، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.