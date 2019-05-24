الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد كابول

المصدر: وام

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ في بيان لها ــ إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار افغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته ..داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.