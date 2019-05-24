هل يصبح ساجد جاويد أول مسلم يصل لرئاسة الوزراء ببريطانيا؟

المصدر: البيان الالكتروني

بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها الجمعة بسبب عجزها عن تنفيذ بريكست، تبرز لائحة بالطامحين أو الذين يتمتعون بفرصة لخلافتها على رأس الحكومة، ومن بينهم ساجد جاويد وهو مسلم من أصول باكستانية.

وعين جاويد في 2018 وزيرا للداخلية.

اكتسب جاويد (49 عاما) احترام زملائه بإدارته فضيحة معاملة المهاجرين من أصول كاريبية الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، المعروفة باسم “ويندراش”.

كان جاويد المعجب بمارجريت تاتشر والمصرفي السابق وابن سائق حافلة باكستاني سابق، ضد بريكست في استفتاء يونيو 2016 لكنه يدافع منذ ذلك الحين عن مواقف مشككة في الاتحاد الأوروبي.