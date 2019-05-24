توقيع اتفاقية بريطانية - عمانية للتعاون الشامل

المصدر: البيان الالكتروني

وقع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في لندن اتفاقية التعاون الشامل بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، والتي تعكس الاتزام المشترك بالعمل معا في عدد من القطاعات، من بينها العلوم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار.

وقال وزير الشؤون الخارجية العماني ووزير الخارجية البريطاني في بيان مشترك عقب التوقيع على الاتفاقية: عندما اجتمعنا في مارس، وقعنا الإعلان المشترك للصداقة الراسخة، والذي كان مؤشرا على عزم بلدينا على تعزيز وتعميق العلاقات التاريخية القائمة أصلا بين البلدين. فعلى مر العقود، دأب السلطان قابوس ورؤساء الوزارة البريطانيون على ضمان الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة بيننا بموجب روح معاهدة عام 1800، والتي تحظى بكل الدعم من يوسف بن علوي، وسيد بدر بن حمد، ووزراء الخارجية البريطانيين، وهم جميعهم ساندوا هذا الالتزام على مر العقود وحتى يومنا هذا.

واليوم يشرفنا توقيع اتفاقية التعاون الشامل للصداقة الراسخة بنفس تلك الروح. هذه الاتفاقية، إضافة إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعناها في 21 فبراير 2019، هي مؤشر قوي على التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الممتدة منذ قرون إلى حقبة جديدة من التعاون، وتبادل الخبرات التي تعود بالفائدة على أجيال قادمة، بما في ذلك بمجال الروابط ما بين الشعبين، والتكنولوجيا، والعلوم والتعليم، والرعاية الصحية، والثقافة، والابتكار، والازدهار والنمو، وصيد الأسماك والزراعة.

إن الصداقة بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان عميقة وتاريخية وراسخة. ولهذا أهمية خاصة في ظل التوترات الحالية في المنطقة، ونحن نتحاور مع كل من إيران والولايات المتحدة لتفادي التصعيد، حيث أنه ليس في مصلحة أحد. وبهذا الصدد، يسرنا أن أتيحت لنا فرصة مناقشة المسائل التي تهم بلدينا، وقيمنا المشتركة، بما في ذلك الحوار حول التعاون فيما بيننا لإحلال السلام في اليمن.