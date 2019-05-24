متفرّقات يمنية

انتهاكات جديدة

نقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر أكاديمية في جامعة إب، وسط اليمن، قولها، إن ميليشيا الحوثي أجبرت طلاباً في الجامعة على حضور دورات طائفية بهدف إقناعهم للمشاركة في محارق الموت الحوثية. كما أجبرت ميليشيا الحوثي قيادة جامعة إب والجامعات الأهلية على دفع جبايات مالية جديدة تحت مسمى كسوة العيد لمقاتلي الميليشيا.

إشادة

أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، بتوقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اتفاقيتين مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لتنفيذ مشاريع في مجال الإصحاح البيئي ومعالجة سوء التغذية ومكافحة الكوليرا في اليمن بقيمة بلغت 60 مليون دولار. وشدد فتح على أهمية قيام المنظمات الأممية في الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع، لاسيّما بتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا، من خلال دعم مشاريع رفع المخلفات وكلورة المياه.