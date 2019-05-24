الإرياني: نرفض تحويل قضية اليمن إلى ورقة سجال أوروبية

المصدر: لندن - وكالات

أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني رفض الحكومة لتحويل قضية اليمن إلى ورقة سجال بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في دول أوروبا.

وخلال لقائه عدداً من قيادات «مجموعة أصدقاء اليمن» في حزب العمال البريطاني، استعرض الإرياني مع عدد من البرلمانيين والناشطين مستجدات الأوضاع في اليمن.

ودعا الوزير الإرياني الأحزاب البريطانية، إلى دعم خيارات الشعب اليمني الذي يطالب بإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت في صناعته كل الأطياف، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة حتى لا تنجر تلك الأحزاب إلى مواقف غير محايدة.

وأضاف: «نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إيران لوقف دعم الميليشيا واستعادة الدولة اليمنية التي لطالما كانت شريكة للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة العالمية وحتى يعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة».