اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه لا عيب في عقد اجتماعات بين وكالة المخابرات التركية ونظيرتها السورية لوقف القتال في سوريا رغم أن أنقرة تدعم جماعات معارضة تقاتل الحكومة السورية.وكان الحزب يرد على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام التركية أفاد بوجود اتصالات رفيعة المستوى بين ممثلين كبار لتركيا وسوريا.

ولم يؤكد عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عقد أي اجتماع بين الجانبين، لكنه قال إن ذلك سيكون طبيعيا. ونقلت صحيفة آيدينليك التركية عن صحافيين التقوا الرئيس السوري بشار الأسد قولهم إن لجنة سورية التقت مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وأضاف جليك: «وكالات المخابرات التابعة لنا وعناصرنا في الميدان (سوريا) بإمكانها عقد أي اجتماع تريده في الوقت الذي تراه مناسباً لتجنب وقوع أي مأساة إنسانية أو في ضوء بعض الاحتياجات». إسطنبول- رويترز