استقالة المبعوث الأممي إلى «الصحراء»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر (76 عاماً) استقال من منصبه «لدواعٍ صحية».

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس يأسف بشدة لهذه الاستقالة، لكنه قال إنه يتفهّمها تماماً، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث الأممي الذي تسلّم مهامه في يونيو 2017. ولم توضح الأمم المتحدة طبيعة المشكلات الصحية التي دفعت بالرئيس الألماني الأسبق لترك منصبه.

وفي بيانها، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، الذي شكر المبعوث المستقيل على عمله، شكر أيضاً الأطراف والدول المجاورة كالجزائر وموريتانيا على انخراطها مع كوهلر في العملية السياسية الرامية لإيجاد مخرج للنزاع.